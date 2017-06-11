Роспотребнадзор предупредил о катастрофическом распространении холеры в Йемене

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Москва, 11 июня. Пресс-служба Роспотребнадзора официально сообщила о сильном росте заболеваемости холерой в охваченном гражданской войной Йемене. В ведомстве просят учитывать информацию об эпидемии в случае любых поездок на Аравийский полуостров.

«По информации Всемирной организации здравоохранения с начала подъема заболеваемости зарегистрировано более 100 тыс. случаев холеры, из которых 789 закончились летальным исходом. Вспышка холеры началась с конца апреля текущего года. В столице Йемена, городе Сана введен режим чрезвычайной ситуации», — указано на сайте ведомства.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», в Йемене продолжается гражданская война между сторонниками бывшего президента Хуси и действующего лидера страны Мансура Хади. Ситуация в Йемене, крайне непростая из-за приблизительного равенства сил, интервенции со стороны Саудовской Аравии и активного вмешательства международных террористических группировок, сильно ударила по мирному населению, которое страдает от бомбежек, голода и холеры.