Четырехлетний мальчик бесследно исчез у водохранилища на Урале

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Екатеринбург, 11 июня. В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту бесследного исчезновения четырехлетнего мальчика, который отдыхал с родителями у Рефтинского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Ребенок исчез утром 10 июня, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В следствии не исключают трагического исхода, хотя доказательств гибели ребенка пока не установлено. В настоящее время ведется масштабная поисковая операция с участием следователей, спасателей, полицейских и волонтеров.

«Для обнаружения ребенка применяются специальная техника и служебно-розыскные собаки», — добавили в пресс-службе.

Предварительно установлено, что после ночевки в палатке ребенок вместе с отцом отправился в лес за дровами. Когда они отошли от палатки приблизительно на 100 метров, мальчик попросился к матери, и отец его отпустил. Обнаружив пропажу сына, родители приступили к самостоятельным поискам и узнали от рыбаков, что мальчик подходил к ним и вернулся обратно в лес.