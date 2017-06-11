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Новости Сирии
Тиллерсон обсудил с главой МИД Турции Сирию и Катар

Тиллерсон обсудил с главой МИД Турции Сирию и Катар

10:49  11 Июня 2017
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Тиллерсон обсудил с главой МИД Турции Сирию и Катар

Вашингтон, 11 июня. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу вечером, передает Reuters со ссылкой на источники в турецком внешнеполитическом ведомстве. 

Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны. На данный момент известно, что Тиллесрон и Чавушоглу обсудили процесс урегулирования конфликта в Сирии, а также ряд вопросов, связанных с ситуацией вокруг Катара. Другие подробности беседы пока не разглашаются.

#сша #сирия #турция #чавушоглу #тиллесрон
Алексей Громов
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