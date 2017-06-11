Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях в провинциях Дамаск, Латакия и Хама

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Дамаск, 11 июня. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали четыре нарушения в Сирии. Стрельба была открыта в провинциях Дамаск, Латакия и Хама, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, в российском военном ведомстве отчитались об обстановке в зонах деэскалации. Она остается стабильной. По одному случаю нарушения перемирия военные РФ зафиксировали в провинции Дамаск и Хама, еще два обстрела произошло в Латакии. Турецкая сторона сообщила еще о трех случаях стрельбы.

При этом большинство из обстрелов произошли в районах, подконтрольных террористам запрещенных в России группировок ИГ* и «Джебхат Ан-Нусры», подчеркнули в Минобороны РФ.





* Организация запрещена на территории РФ.