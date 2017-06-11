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Новости Сирии
Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях в провинциях Дамаск, Латакия и Хама

Сирия: Минобороны РФ сообщило о нарушениях в провинциях Дамаск, Латакия и Хама

10:41  11 Июня 2017
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Сирия: Минобороны РФ сообщило об обстрелах в Дамаске, Латакии и Хаме

Дамаск, 11 июня. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали четыре нарушения в Сирии. Стрельба была открыта в провинциях Дамаск, Латакия и Хама, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, в российском военном ведомстве отчитались об обстановке в зонах деэскалации. Она остается стабильной. По одному случаю нарушения перемирия военные РФ зафиксировали в провинции Дамаск и Хама, еще два обстрела произошло в Латакии. Турецкая сторона сообщила еще о трех случаях стрельбы.

При этом большинство из обстрелов произошли в районах, подконтрольных террористам запрещенных в России группировок ИГ* и «Джебхат Ан-Нусры», подчеркнули в Минобороны РФ. 


 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #джебхат ан-нусра
Ярослава Замысловатова
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