Сирия: СМИ сообщили о ликвидации главаря ИГ аль-Багдади в Ракке

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Дамаск, 11 июня. Лидер террористов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади был, согласно сообщениям из Сирии, уничтожен в ходе авиаудара в сирийском городе Ракка. Официального подтверждения или опровержения данной информации пока что не поступило ни из военных источников, ни через информационные сети террористов.

Как сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на британское агенство Daily Mail, новое сообщение о гибели аль-Багдади поступило вскоре после авиаудара, нанесенного по позициям террористов «Исламского государства»* в Ракке. Ранее представители Пентагона объявляли аль-Багдади уничтоженным в результате налетов авиации США не менее четырех раз, появлялись также сообщения о получении им смертельного ранения — якобы «проповеднику ненависти» оторвало ногу — однако каждый раз «террорист номер 1» восставал из мертвых.

В последний раз о гибели главаря ИГ* заявляли во время его бегства из осажденного иракской армией Мосула, где в 2011 году аль-Багдади провозгласил создание «Исламского государства» на территории Ирака и Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.