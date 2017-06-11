Сирия сегодня: ВКС РФ доставили гумпомощь в Латакию и Алеппо, курды заняли позиции у Ракки

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Сирия, 11 июня. Россия против авиаударов международной антитеррористической коалиции по позициям проправительственных сил на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Российские военные доставили в Латакию и Алеппо гуманитарную помощь. Курды заняли новые позиции в районе города Ракка. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Россия против

Как заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего телефонного разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном, Москва выражает категорическое несогласие с ударами коалиции по проправительственным силам в САР. Во время беседы главы внешнеполитических ведомств обменялись оценками ситуации в Сирии.

Лавров призвал американцев не допускать в будущем повторения инцидентов с атакой по проправительственным силам. Россия и Соединенные Штаты договорились более тесно взаимодействовать по имеющимся каналам для продвижения сирийского урегулирования, включая использование женевского и астанинского процессов.

В то же время, по информации сирийских средств массовой информации, коалиция уничтожила еще два транспортных средства сирийской армии вблизи Ракки. Авиаудар был нанесен к западу от Ракки в деревне Рамтан.

Официальные представители западной коалиции в свою очередь опровергают нападение на правительственные силы в окрестностях Ракки. «Эти заявления необоснованны», — заявили в коалиции.

Тем временем подразделения Сирийской арабской армии (САА) после успешной наступательной операции укрепляют свои позиции к северо-востоку от Ат-Танфа. Правительственные силы возводят укрепления на пустынной территории. Всего за несколько дней подразделения САА преодолели около 95 километров по пустыне.

Помощь для Латакии и Алеппо

По информации СМИ, российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон на территории САР в субботу, в 10 июня, раздали гуманитарную помощь инвалидам в городе Латакия. Члены Общества инвалидов Латакии получили мешки с продуктами питания и медицинскими препаратами. В целом было выдано более 250 пакетов риса, сахара, муки и мясных консервов.

Помимо всего прочего, врачи из российского специальной медицинской службы смогли оказать квалифицированную медицинскую помощь примерно 50 мирным сирийцам.

Кроме того, российские офицеры провели гуманитарные акции в Алеппо. Жители города получили 1,3 тонны продуктов питания.

Согласно информации Минобороны РФ, общий весь гуманитарного груза за прошедшие сутки составил 2,3 тонны. Всего гумпопощь получили 700 человек, а 273 мирным жителям была оказана медицинская помощь.

Битва за Ракку

По данным курдских СМИ, «Демократические силы Сирии» (ДСС), состоящие в основном из местных арабских племен и курдских военизированных формирований, взяли под свой контроль кладбище на северо-восточном параметре города Ракка — столицы террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Кроме того, курдским формирования удалось занять территорию электрической подстанции.

Отмечается, что ожесточенные боестолкновения продолжаются. Отметим, ранее стало известно, что боевики «Исламского государства»* были заблокированы подразделениями Сирийской арабской армии и ДСС в окрестностях Ракки.

В то же время боевики «Исламского государства» перебрасывают силы в район осажденного боевиками города Дейр эз-Зор. В Сеть попало видео с места передвижения колонны террористов.

Отметим, Дейр эз-Зор с 2014 года находится в окружении боевиков «Исламского государства». Практически каждый день террористы предпринимают попытки прорвать линию обороны правительственных сил, состоящих в основном из добровольцев.

* Организация запрещена на территории РФ.