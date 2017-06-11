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Новости Сирии
Сирия сегодня: ВКС РФ доставили гумпомощь в Латакию и Алеппо, курды заняли позиции у Ракки

Сирия сегодня: ВКС РФ доставили гумпомощь в Латакию и Алеппо, курды заняли позиции у Ракки

10:56  11 Июня 2017
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Сирия сегодня: Латакия получает от ВКС РФ гумпомощь, курды заняли новые позиции у Ракки

Сирия, 11 июня. Россия против авиаударов международной антитеррористической коалиции по позициям проправительственных сил на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Российские военные доставили в Латакию и Алеппо гуманитарную помощь. Курды заняли новые позиции в районе города Ракка. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Россия против

Как заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе своего телефонного разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном, Москва выражает категорическое несогласие с ударами коалиции по проправительственным силам в САР. Во время беседы главы внешнеполитических ведомств обменялись оценками ситуации в Сирии.

Сирия сегодня: Латакия получает от ВКС РФ гумпомощь, курды заняли новые позиции у Ракки

Лавров призвал американцев не допускать в будущем повторения инцидентов с атакой по проправительственным силам. Россия и Соединенные Штаты договорились более тесно взаимодействовать по имеющимся каналам для продвижения сирийского урегулирования, включая использование женевского и астанинского процессов.

В то же время, по информации сирийских средств массовой информации, коалиция уничтожила еще два транспортных средства сирийской армии вблизи Ракки. Авиаудар был нанесен к западу от Ракки в деревне Рамтан.

Официальные представители западной коалиции в свою очередь опровергают нападение на правительственные силы в окрестностях Ракки. «Эти заявления необоснованны», — заявили в коалиции.

Сирия сегодня: Латакия получает от ВКС РФ гумпомощь, курды заняли новые позиции у Ракки

Тем временем подразделения Сирийской арабской армии (САА) после успешной наступательной операции укрепляют свои позиции к северо-востоку от Ат-Танфа. Правительственные силы возводят укрепления на пустынной территории. Всего за несколько дней подразделения САА преодолели около 95 километров по пустыне.

Помощь для Латакии и Алеппо

По информации СМИ, российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон на территории САР в субботу, в 10 июня, раздали гуманитарную помощь инвалидам в городе Латакия. Члены Общества инвалидов Латакии получили мешки с продуктами питания и медицинскими препаратами. В целом было выдано более 250 пакетов риса, сахара, муки и мясных консервов.

Помимо всего прочего, врачи из российского специальной медицинской службы смогли оказать квалифицированную медицинскую помощь примерно 50 мирным сирийцам.

Кроме того, российские офицеры провели гуманитарные акции в Алеппо. Жители города получили 1,3 тонны продуктов питания.

Согласно информации Минобороны РФ, общий весь гуманитарного груза за прошедшие сутки составил 2,3 тонны. Всего гумпопощь получили 700 человек, а 273 мирным жителям была оказана медицинская помощь.

Битва за Ракку

По данным курдских СМИ, «Демократические силы Сирии» (ДСС), состоящие в основном из местных арабских племен и курдских военизированных формирований, взяли под свой контроль кладбище на северо-восточном параметре города Ракка — столицы террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Кроме того, курдским формирования удалось занять территорию электрической подстанции.

Сирия сегодня: Латакия получает от ВКС РФ гумпомощь, курды заняли новые позиции у Ракки

Отмечается, что ожесточенные боестолкновения продолжаются. Отметим, ранее стало известно, что боевики «Исламского государства»* были заблокированы подразделениями Сирийской арабской армии и ДСС в окрестностях Ракки.

В то же время боевики «Исламского государства» перебрасывают силы в район осажденного боевиками города Дейр эз-Зор. В Сеть попало видео с места передвижения колонны террористов.

Отметим, Дейр эз-Зор с 2014 года находится в окружении боевиков «Исламского государства». Практически каждый день террористы предпринимают попытки прорвать линию обороны правительственных сил, состоящих в основном из добровольцев.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #лавров #игил #курды #тиллерсон
Илья Муромский
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