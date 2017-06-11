Airbus пригрозила уйти из Британии из-за Brexit‍

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Париж, 11 июня. Одна из крупнейших авиастроительных корпораций Airbus пригрозила перенести свое производство из Великобритании. Это произойдет, если при Brexit не будут учтены требования компании о свободном передвижении рабочей силы, торговых тарифах и правовом регулировании.

На сегодняшний день Airbus производит крылья для самолетов в двух британских городах Филтон и в Бротоне, обеспечивая около 10 тысяч рабочих мест.

Требования были выдвинуты президентом и генеральным директором Airbus Фабрисом Брежье за несколько дней до начала переговоров правительства Британии с властями ЕС о выходе Соединенного Королевства из объединения, пишет газета «Известия» со ссылкой на таблоид The Sunday Time.

«Давайте представим, что я не смогу посетить свои заводы из-за того, что не являюсь британским подданным», — возмутился Брежье. При этом он заметил, что создать новое производство в другом месте не составит труда.

