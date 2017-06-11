Ученые назвали Юпитер убийцей планет Солнечной системы

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Вашингтон, 11 июня. Группа астрофизиков из США заявила, что нынешнее строение Солнечной системы обусловлено миграцией Юпитера, в ходе которой он уничтожал попадающиеся на пути планеты.

Астрофизики назвали Юпитер убийцей планет Солнечной системы убийцей планет Солнечной системы. К такому выводу они пришли по итогам очередного исследования, в ходе которого изучали строение Солнечной системы. По их мнению ее нынешнее устройство обусловно миграцией гигантской планеты, в ходе которой она уничтожала все планеты, оказавшиеся на ее пути.

Исследователи также утверждают, что в Солнечной системе должно было существовать несколько «суперземель». Их отсутствие они объяснили именно миграцией Юпитера с внутренней орбиты к внешней.

Затем, как сообщается в исследовании, Юпитер уже под влиянием формирующегося Сатурна снова переместился на внешние орбиты Солнечной системы. А из осколков первого поколения «суперземель» были образованы Земля, Меркурий, Венера и Марс.