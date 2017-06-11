Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Ученые назвали Юпитер убийцей планет Солнечной системы

Ученые назвали Юпитер убийцей планет Солнечной системы

10:13  11 Июня 2017
61

Ученые назвали Юпитер убийцей планет Солнечной системы

Вашингтон, 11 июня. Группа астрофизиков из США заявила, что нынешнее строение Солнечной системы обусловлено миграцией Юпитера, в ходе которой он уничтожал попадающиеся на пути планеты.

Астрофизики назвали Юпитер убийцей планет Солнечной системы убийцей планет Солнечной системы. К такому выводу они пришли по итогам очередного исследования, в ходе которого изучали строение Солнечной системы. По их мнению ее нынешнее устройство обусловно миграцией гигантской планеты, в ходе которой она уничтожала все планеты, оказавшиеся на ее пути.

Исследователи также утверждают, что в Солнечной системе должно было существовать несколько «суперземель». Их отсутствие они объяснили именно миграцией Юпитера с внутренней орбиты к внешней.

Затем, как сообщается в исследовании, Юпитер уже под влиянием формирующегося Сатурна снова переместился на внешние орбиты Солнечной системы. А из осколков первого поколения «суперземель» были образованы Земля, Меркурий, Венера и Марс.

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть