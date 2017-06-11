Проханов рассказал о встрече с Путиным и новом фильме про Донбасс

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Москва, 11 июня. Известный российский писатель Александр Проханов рассказал о своей встрече с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой прозаик смог передать президенту свое мнение о событиях в Крыму и Донбассе после украинского Евромайдана. Проханов отметил, что не стал просить президента помочь с организацией съемок фильма по роману «Убийство городов», поскольку считает, что президента не следует втягивать в «липкую, вязкую» ситуацию в российской культуре.

«Я обсуждал все темы. Я говорил с ним о своем видении вот этого русского пути, русской мечты, русского сознания, русского возрождения, — рассказал Проханов. — Я говорил с президентом о том, что Крым — это огромная победа русского духа. Что Донбасс — это русское восстание, которое включает в себя все наше вековое сопротивление вековечному врагу. И он слушал, внимал, он соглашался с этим».

Проханов отметил, что в настоящее время в художественном кино ситуация в Донбассе освещена только с точки зрения официальной украинской пропаганды, отмечает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», и посетовал, что финансирование фондом «Кино» съемок фильма по его роману о Донбассе «Убийство городов», за который взялся режиссер Владимир Бортко, было внезапно свернуто с формулировкой «несвоевременно».