Жители США провели демонстрации против проникновения законов шариата

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Атланта, штат Джорджия, 11 июня. Жители ряда американских городов провели демонстрации, требуя запретить мусульманским меньшинствам в США навязывать окружающим правила шариата. Несмотря на то, что участники акций были немногочисленны, не обошлось без столкновений и задержаний полицией.

Так, на организованную движением ACT for America демонстрацию против норм шариата в Америке в Миннеаполисе пришли около 100 человек. Полиции пришлось разнимать противников исламизации Америки и тех, кто пришел провести акцию в защиту прав мусульман на собственные культурные ценности, которых собралось втрое больше. Без стычек не обошлось, несколько человек были задержаны полицией.

Сторонники ACT for America утверждают, что приезжие мусульмане зачастую игнорируют необходимость соблюдать законы принявшей их страны, вместо этого руководствуясь в повседневной жизни законами шариата — а древние постановления светской и религиозной жизни никак не совместимы с современной Америкой и западными ценностями.