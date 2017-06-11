В Париже разъяренные болельщики избили кикбоксера на ринге после его победы

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Париж, 11 июня. Разъяренные болельщики избили кикбоксера из Нидерландов Мертела Гроенхарта на соревнованиях Glory 42 в Париже. Расправу над спортсменом учинили прямо на ринге после того, как он отправил в нокаут бойца из Армении Арута Григоряна. По мнению болельщиков, это произошло с нарушением правил фейр-плей.

Видео поединка Гроенхарта и Григоряна опубликовали в Twitter. На записи видно, что сильный удар армянскому спортсмену кикбоксер из Нидерландов нанес в тот момент, когда его соперник повернулся к нему спиной и направился в свой угол.

Болельщики сочли его поведение непорядочным и решили отомстить за Григоряна, выскочили на ринг и набросились на Гроенхарта с кулаками. По словам комментатора Тодда Гришэма, более безумных вещей в спорте до этого ему видеть не доводилось.

