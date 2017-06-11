Полиция Москвы отпустила политика Вячеслава Мальцева после обыска

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Москва, 11 июня. В Москве из отделения полиции был отпущен саратовский политик Вячеслав Мальцев, ранее доставленный в РОВД Одинцово. Об этом сообщил адвокат Мальцева Сергей Бадамшин.

В доме Мальцева в подмосковном поселке Лохово прошел обыск в рамках дела о нападении на полицейского в ходе митингов 26 марта. Подозреваемым в данном деле является соратник саратовского политика, Алексей Политиков, с которым работают в Следственном комитете.

«Мальцева отпустили, никаких обвинений против него не выдвинули, — рассказал РИА Новости адвокат Бадамшин, отметив, что Политиков остается в статусе задержанного. — Пока у меня нет информации, что сегодня Басманный суд Москвы будет избирать Политикову меру пресечения».

Напомним, ранее Мальцеву были присуждены 15 суток административного ареста за неподчинение требованиям полицейских во время несанкционированного митинга в Москве 26 марта, когда и произошли столкновения с полицией.