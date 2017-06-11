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Общество
Полиция Москвы отпустила политика Вячеслава Мальцева после обыска

Полиция Москвы отпустила политика Вячеслава Мальцева после обыска

9:50  11 Июня 2017
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Полиция Москвы отпустила политика Вячеслава Мальцева после обыска

Москва, 11 июня. В Москве из отделения полиции был отпущен саратовский политик Вячеслав Мальцев, ранее доставленный в РОВД Одинцово. Об этом сообщил адвокат Мальцева Сергей Бадамшин.

В доме Мальцева в подмосковном поселке Лохово прошел обыск в рамках дела о нападении на полицейского в ходе митингов 26 марта. Подозреваемым в данном деле является соратник саратовского политика, Алексей Политиков, с которым работают в Следственном комитете.

«Мальцева отпустили, никаких обвинений против него не выдвинули, — рассказал РИА Новости адвокат Бадамшин, отметив, что Политиков остается в статусе задержанного. — Пока у меня нет информации, что сегодня Басманный суд Москвы будет избирать Политикову меру пресечения».

Полиция Москвы отпустила политика Вячеслава Мальцева после обыска

Напомним, ранее Мальцеву были присуждены 15 суток административного ареста за неподчинение требованиям полицейских во время несанкционированного митинга в Москве 26 марта, когда и произошли столкновения с полицией.

Валентин Меликов
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