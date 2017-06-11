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Политика
Во Франции началось голосование на парламентских выборах

Во Франции началось голосование на парламентских выборах

9:34  11 Июня 2017
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Во Франции началось голосование на парламентских выборах

Париж, 11 июня. Утром в воскресенье во Франции начались выборы в нижнюю палату парламента — Национальное собрание. На 577 депутатских мест претендуют более 7,8 тысяч кандидатов.

Первый тур выборов во Франции пройдет в воскресенье с 9 часов по московскому времени по 19 часов — впрочем, в некоторых крупных городах, в том числе в Париже, по решению властей работа избирательных участков будет продлена.

По оценкам экспертов, в ходе выборов около трети мест в нижней палате парламента получат представители партии действующего президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика!» — сторонники президента могут рассчитывать на 31% голосов. Значительную часть мест в законодательном органе должны получить оппозиционеры — партия Саркози «Республиканцы», которая может рассчитывать на 22%, и «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая, по оценкам экспертов, получит до 17% голосов избирателей.

Во Франции началось голосование на парламентских выборах

Валентин Меликов
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