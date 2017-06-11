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Астрономы назвали три самые удивительные экзопланеты Вселенной

Астрономы назвали три самые удивительные экзопланеты Вселенной

9:13  11 Июня 2017
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Астрономы назвали три самые удивительные экзопланеты Вселенной

Нью-Йорк, 11 июня. Исследователи космоса назвали три самые необычные экзопланеты во Вселенной. Расположенные в удаленных от Солнца чужих планетных системах, эти экзопланеты отличаются самыми необычными природными условиями.

К числу наиболее необычных экзопланет уверенно можно отнести Corot-7b, одну из наиболее горячих из известных экзопланет. На одной половине этого экзотического мира температура достигает 2600 ºC, поэтому там кипят лужицы из олова и железа и клубятся облака свинцового пара, которые застывают и проливаются свинцовым дождем на неосвещенной части планеты.

Астрономы назвали три самые удивительные экзопланеты Вселенной

На втором месте — горячая планета HD 189773-b, в атмосфере которой отмечено большое количество соединений кремния. Здесь ураганы несут над поверхностью планеты тучи силикатного песка со скоростью, превышающей скорость гиперзвуковой крылатой ракеты.

На третьем месте в списке необычных экзопланет — Kepler-16 b. Эта планета принадлежит системе из двух звезд, а орбита этой планеты вокруг центра масс в системе такова, что ученые ранее не считали, что в пределах этой зоны возможно существование крупных планет. Впрочем, несмотря на два солнца, на поверхности планеты достаточно холодно — до -100 ºC.

Валентин Меликов
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