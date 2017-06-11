Полиция в Чите нашла при обыске две тонны недоставленных писем

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Чита, 11 июня. В ходе обысков в рамках уголовного дела полицейские обнаружили в квартире жительницы Читы склад из примерно двух тонн недоставленных писем. Хозяйка квартиры, где была обнаружена недоставленная корреспонденция, является сестрой сотрудницы одного из местных отделений «Почты России».

«При проведении обыска по уголовному делу в квартире подозреваемой полицейские обнаружили две тонны недоставленной почтовой корреспонденции, — сообщает пресс-служба управления МВД России по Забайкальскому краю. — По какой причине она складировала почтовые отправления в квартире у родственницы, в том числе судебные письма, сейчас выясняют полицейские. Возбуждено дело об административном правонарушении».

Напомним, в прошлом году, также в Забайкалье, внимание СМИ привлекла скандальная история с увольнением сотрудницы «Почты России», которая неоднократно выбрасывала порученные ей к доставке письма в лесу.