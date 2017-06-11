Путин рассказал Стоуну, каким умением обязан обладать президент

В Избранное

Скопировать

Москва, 11 июня. Российский лидер Владимир Путин рассказал журналисту Оливеру Стоуну, каким умением обязан обладать президент.

По словам главы государства, президент обязан правильно распоряжаться теми полномочиями, которые ему даны. Стоун также спросил, нет ли у Путина желания «стать царем».

«Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть, распорядиться правильно», — отметил российский лидер.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки 12 июня выйдет первая серия фильма о президенте России.