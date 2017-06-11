Савченко предложила готовить украинских детей к войне с малолетства

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Киев, 11 июня. Депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко объявила, что подготовка к войне и обучение обращению с оружием должно стать краеугольным камнем в школьной подготовке украинских детей. Причем начинать готовиться к войне и мальчики, и девочки должны уже с возраста шести лет.

В эфире львовского телеканала ZIK Савченко заявила, что каждый украинский гражданин в будущем должен владеть военной специальностью и знать, чем география его родной местности может помочь в ходе боевых действий.

«Украинская армия должна начинаться с шести лет и это никого не должно пугать. Украинская армия должна быть одновременной для мальчиков и девочек, — обрисовала Савченко перспективы развития школьного образования на Украине. — Постепенно к выпуску каждый ребенок, мальчик или девочка, получает военную специальность. Доступную. В школе нельзя научить летчика или подводника. Но можно обучить вплоть до минометчика».

Напомним, ранее Савченко заявляла, что готова при необходимости занять пост президента Украины.