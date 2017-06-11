Сбылась украинская мечта: Порошенко объявил о начале работы безвиза с ЕС

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Киев, 11 июня. Украинский президент Петр Порошенко по истечении времени запущенного в Киеве «таймера безвиза» официально объявил о начале действия соглашения о безвизовом сообщении с Евросоюзом.

«Безвизовый режим для Украины заработал!» — объявил Порошенко на своей странице Twitter.

Безвізовий режим для України запрацював!



Слава Європі! Слава Україні! pic.twitter.com/SZq2BLWlAI — Петро Порошенко (@poroshenko) June 10, 2017

Напомним, документ о внесении изменений в законодательство ЕС был подписан 17 мая, а его официальное вступление в силу было назначено на ночь 11 июня. После вступления в силу безвизовый режим перемещения в рамках ЕС будет действовать для всех украинцев, имеющих биометрический паспорт нового образца. Впрочем, трудно ожидать массового туристического паломничества жителей Украины в Европу, ведь средняя зарплата по Украине едва переваливает за 220 евро.