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Чернобыльскую АЭС окружили деревьями, способными поглощать радиацию

Чернобыльскую АЭС окружили деревьями, способными поглощать радиацию

8:03  11 Июня 2017
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Чернобыльскую АЭС окружили деревьями, способными поглощать радиацию

Киев, 11 июня. Исследователи из организации «Научный парк Чернобыль» высадили в районе замороженной и покрытой саркофагом Чернобыльской АЭС особые деревья, способные, как предполагают ученые, впитывать из почвы и воздуха значительное количество радиоактивных веществ. В качестве удаляющего радиацию дерева был выбран особый, искусственно выращенный и клонированный вариант павловнии.

Около 100 саженцев были высажены на четырех площадках в пределах чернобыльской зоны отчуждения — в нескольких отселенных селах и самом городе Чернобыль. Павловния является одним из наиболее быстрорастущих деревьев, всего за пять лет высаженные деревья достигнут высоты в 20 метров, вбирая при этом в себя радиоактивные элементы и очищая почву.

Чернобыльскую АЭС окружили деревьями, способными поглощать радиацию

Искусственно выведенная павловния отличается высокой стойкостью к вредителям, заболеваниям и способностью переносить экстремальную жару и холод.

Валентин Меликов
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