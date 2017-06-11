Киркоров признался журналистам в постыдной ошибке

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Москва, 11 июня. Известный российский эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал журналистам о досадной ошибке, которую он совершил два года назад.

По словам артиста, он не может себе простить решение отказаться от всех наград, которое он принял два года назад.

«Корю себя за постыдную ошибку, которую совершил в 2015-м году, когда отказался от всех музыкальных наград. Ведь тем самым лишил заслуженного признания всех людей, которые со мной работают — авторов песен, режиссеров клипов и концертных программ», — рассказал журналистам Киркоров.

Два года назад он заявил, что хочет пропустить вперед молодых артистов, а сам он уже получил достаточное количество наград. Певец также отметил, что хочет больше внимания уделять творчество, а не гонке за почестями.