Астрономы открыли фантастическую спаренную звезду

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Нью-Йорк, 11 июня. Международная команда астрономов, исследующая данные орбитального телескопа «Кеплер», открыла фантастическую систему из двух звезд, в которой вместе в одном пространстве оказались белый карлик и коричневый карлик — останки отгоревшей звезды, вокруг которых вращается огромная планета, которая так и не смогла стать звездой.

Обнаруженная бинарная система WD1202–024 очень нестабильна — две звезды существовали вместе на протяжении долгих миллионов лет, однако «всего лишь» через 250 млн лет коричневый карлик, по расчета ученых, должен упасть на своего более крупного соседа. Что получится в результате такой космической катастрофы — неясно.

По данным наблюдений астрономам удалось установить, что коричневый карлик с массой около 6,7% массы Солнца вращается вокруг белого карлика, масса которого составляет 40% массы Солнца, делая один оборот вокруг «старшего брата» всего за 71 минуту. Столь близкое соприкосновение звезд будет вызывать все более и более яркие вспышки с течением времени и в конце закончится космических масштабов катастрофой.