Полиция показала фальшивые пояса смертников, которые были на лондонских террористах

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Лондон, 11 июня. Британская полиция показала фотографии фальшивых поясов смертника, которые были надеты на трех террористах, устроивших нападения в Лондоне 4 июня.

Сообщается, что пояса были сделаны из кожаных ремней и пластиковых бутылок, обмотанных изолентой.

По словам правоохранителей, ведущих это дело, ранее они не сталкивались с подобной тактикой у экстремистов в Великобритании, говорится в материале Газеты.ру.

По одной из версий следствия, надев фальшивые пояса смертников, террористы намеревались защитить себя от выстрелов.