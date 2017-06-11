После ливней и урагана жителей Омска ожидают суровые летние заморозки

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Омск, 11 июня. Согласно данным регионального Гидрометцентра, жителей Омска в ближайшее время ждет новая волна экстремальных погодных явлений: 11 и 12 июня омичей ожидают сильнейшие заморозки, нехарактерные для июня. Температура в городе и ближайших районах может опуститься до -5 ºС.

Напомним, накануне на Омск обрушились ливневые дожди, быстро превратившие части города в бурные потоки воды, через которые пытаются пробраться автомобилисты, и шквальный ветер с грозой и молниями — и погода продолжает испытывать жителей города.

ГУ МЧС по Омской области предупреждает, что сильные заморозки могут привести к различного рода чрезвычайным происшествиям. В первую очередь опасности подвергаются сельскохозяйственные посадки и автомобилисты — дороги могут сильно заледенеть. О надвигающихся экстремальных для июня холодах предупреждены все соответствующие службы, омичей просят не рисковать и избегать возможности стать жертвой экстремальных климатических условий.