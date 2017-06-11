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Происшествия
Выбросы пепла двумя вулканами нарушили авиасообщение на Камчатке

Выбросы пепла двумя вулканами нарушили авиасообщение на Камчатке

7:24  11 Июня 2017  /обновлено: 7:25  11 Июня 2017
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Выбросы пепла двумя вулканами нарушили авиасообщение на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 11 июня. Активность вулканов Шивелуч и Ключевской нарушила авиационное сообщение на Камчатке.

Сообщается, что из-за выбросов пепла в течение нескольких дней и подъема пепловых облаков на высоту более 8 км было перенесено выполнение рейсов в Петропавловск-Камчатский из московских аэропортов Шереметьево и Внуково.Выбросы пепла двумя вулканами нарушили авиасообщение на Камчатке

На данный момент информация о возобновлении рейсов не поступала. Отметим, что главный аэропорт полуострова Елизово продолжает работу в штатном режиме. Все остальные рейсы на Камчатке, включая местные, выполняются по расписанию, говорится в материале Газеты.ру.

Ирина Новикова
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