Выбросы пепла двумя вулканами нарушили авиасообщение на Камчатке

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Петропавловск-Камчатский, 11 июня. Активность вулканов Шивелуч и Ключевской нарушила авиационное сообщение на Камчатке.

Сообщается, что из-за выбросов пепла в течение нескольких дней и подъема пепловых облаков на высоту более 8 км было перенесено выполнение рейсов в Петропавловск-Камчатский из московских аэропортов Шереметьево и Внуково.

На данный момент информация о возобновлении рейсов не поступала. Отметим, что главный аэропорт полуострова Елизово продолжает работу в штатном режиме. Все остальные рейсы на Камчатке, включая местные, выполняются по расписанию, говорится в материале Газеты.ру.