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Генпрокурор США даст показания по делу о «российском вмешательстве»

Генпрокурор США даст показания по делу о «российском вмешательстве»

7:11  11 Июня 2017
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Генпрокурор США даст показания по делу о «российском вмешательстве»

Вашингтон, 11 июня. Генеральный прокурор и глава Минюста США Джефф Сешнс даст показания в Сенате по так называемому «российскому делу».

Сообщается, что Сешнс согласился выступить на слушаниях в комитете сената по разведке, расследующего дело «российском вмешательстве» в выборы президента США, прошедшие в прошлом году.

Сешнс выступит перед комитетом 13 июня, сообщает Газета.ру.Генпрокурор США даст показания по делу о «российском вмешательстве»

Ранее сообщалось, что Конгресс США и ФБР изучают информацию о возможной «дополнительной частной встрече» Сешнса с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в ходе предвыборной кампании в прошлом году.

Ирина Новикова
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