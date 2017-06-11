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Внучка Трампа хочет стать морским пехотинцем

Внучка Трампа хочет стать морским пехотинцем

6:54  11 Июня 2017
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Внучка Трампа хочет стать морским пехотинцем

Вашингтон, 11 июня. Внучка президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Арабелла рассказала, кем хочет стать в будущем.

По словам пятилетней дочери Иванки Трамп, в будущем она хочет служить в корпусе морской пехоты. Об этом рассказала ее мать на странице в социальной сети.

«Я буду в Корпусе морской пехоты», — рассказала Арабелла. Она также сообщила, что если бы у нее был выбор между Израилем и муравьем, она бы хотела стать Израилем.

Алексей Громов
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