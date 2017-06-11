Сирия новости 11 июня 07.00: ВКС РФ доставили гумпомощь в Латакию, ИГ наступает на САА в Даръа
Сирия, 11 июня. Российские военные доставили гуманитарную помощь и медикаменты для жителей Латакии, террористы «Исламского государства»* наступают на армию правительства Сирии в провинции Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сообщается, что правительственная армия покинула буферную зону к западу и северо-западу от Манбиджа в Алеппо. Армия правительства Сирии захватила возвышенности к северо-востоку от Пальмиры, а также пункты на западных и юго-западных окраинах месторождений Арак. Правительственная армия потеряла «Шилку» во время боев с террористами ИГ* в провинции Хомс.
«Исламское государство»: боевики ИГ несут потери в боях с армией правительства Сирии под Пальмирой. Сообщается, что террористам не удалось прорвать оборону Панорамы. Боевикам удалось остановить наступление правительственной армии в Даръа.
Провинция Дамаск
Боевики ССА** отбили у армии правительства Сирии Тель Маситма к юго-востоку от Дамаска.
Бои между армией правительства Сирии и боевиками идут в районе населенного пункта Аль-Рейхан в Восточной Гуте.
#Syria #Damascus #EastGhouta #EasternGhouta Violent Clashes btw Militants & #SAA @ Ar Rayhan Front.— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) June 10, 2017
Провинция Латакия
Российские офицеры доставили гуманитарную помощь и медикаменты для жителей Латакии.
Сообщается, что части сирийской республиканской гвардии выдвинулись на неизвестный фронт. Есть вероятность, что они мобилизованы для боев в Дейр эз-Зоре.
#Syria #Latakia #Lattakia Militants say #SRG #SyrianRepublicanGuard 103rd Brigade transported today to unknown frontline Possibly #DeirEzZor pic.twitter.com/AkkhCDk49s— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) June 10, 2017
Провинция Алеппо
Начались бои между YPG и протурецкими боевиками в районе населенного пункта Аль-Арима на трассе между Аль-Бабом и Манбиджем, а также, по неподтвержденным данным, к северу и северо-западу от Манбиджа. Боевики используют танки и артиллерию, турецкая артиллерия наносит удары по населенному пункту Аун аль-Дадат.
По некоторым данным, армия правительства Сирии и NDF****** заранее покинули буферную зону к западу и северо-западу от Манбиджа на фоне разногласий и ситуации с Саудовской Аравией.
Сообщается об артиллерийских ударах по протурецким боевикам на западном и северо-западных фронтах Манбиджа. По разным источникам, удары наносят США или SDF****.
Reliable sources report US special forces in W, NW Manbij targeted by the shelling of Turkey backed groups tonight pic.twitter.com/5KLYwyJXaY— Mutlu Civiroglu (@mutludc) June 10, 2017
Провинция Хомс
Армия правительства Сирии вместе с союзными силами захватили возвышенности к северо-востоку от Пальмиры, а также пункты на западных и юго-западных окраинах месторождений Арак в 4,5 километрах от одноименной деревни. За день войска захватили более 18 километров.
Правительственная армия получила крупные подкрепления в районе Пальмиры для наступления на Дейр эз-Зор. Масштаб подкреплений делает операцию одной из крупнейших в стране, сообщает Аlmasdarnews.
Согласно опубликованному видео, САА и «Хезболла» достигли границы Сирии и Ирака к северо-востоку от Аль-Танфа. Военные начали постройку укреплений на границе.
Возобновились бои между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства» у элеваторов на восточной окраине Пальмиры. Обе стороны несут потери, сообщается в Twitter.
Террористы «Исламского государства» уничтожили «Шилку» армии правительства Сирии в районе элеваторов Пальмиры.
Провинция Дейр эз-Зор
Сообщается, что террористам «Исламского государства» не удалось прорвать оборону Панорамы. На фронтах временное затишье.
#Syria #DeirEzZor Once again #SAA thwarted #ISIS #Daesh attempt to infiltrate towards #SAA points in Panorama Area. pic.twitter.com/OKM4UgTEMy— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) June 10, 2017
Провинция Даръа
ВВС САР сбросили радио-устройства, которые будут маяками для беспилотников в Даръа.
Боевики захватили танк Т-72 сирийской армии в Даръа, а также подбили танк у штаба ВВС на востоке городе.
Боевикам удалось остановить наступление правительственной армии в Даръа. Обе стороны потеряли около десяти бойцов, включая трех командиров боевиков и подполковника ССА.
Множество группировок и формирований боевиков присоединились к обороне Даръа от сил САА.
Провинция Ракка
Террористы «Исламского государства» вернули контроль над 17-й базой и сахарной фабрикой, SDF пытаются их отбить, сообщается в Twitter.
Террористы «Исламского государства» нанесли удар из ПТРК по SDF в районе Аль-Машалаб на востоке Ракки.
Провинция Хама
Артиллерия армии правительства Сирии наносит удары по позициям боевиков к западу от Саламии.
Подкрепления правительственной армии направляются на фронт восточной Саламии.
#Syria #SAA Caesar units & Shadi Baludan" units embedded with the 215th Secret Intelligence Heading to #Hama #EasternHama Eastern #Salamiyah pic.twitter.com/K8WSqobert— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) June 10, 2017
Провинция Эс-Сувейда
Интенсивные авиаудары ВВС САР по позициям боевиков в районе Тель Мусайтиба на востоке провинции.
Ирак
NDF заявили, что формирования PMU «Катаиб Имам Али» начали новое наступление для защиты сирийской границы к северу от Аль-Танфа.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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