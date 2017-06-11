Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Пьяный житель Новосибирска воспитывал собаку и дрался с автомобилистами

Пьяный житель Новосибирска воспитывал собаку и дрался с автомобилистами

6:06  11 Июня 2017
248

Пьяный житель Новосибирска воспитывал собаку и дрался с автомобилистами

Новосибирск, 11 июня. Пьяный житель Новосибирска прямо на проезжей части пытался воспитывать свою собаку и атаковал проезжавшие автомобили.

Сообщается, что инцидент произошел в Центральном районе города на перекрестке Коммунистической и Серебренниковской улиц.

Мужчина приказал своей собаке сидеть посреди дороги, заблокировав путь проезжающим машинам. Отметим, что, когда дебошир ударил по капоту одного из автомобилей, водитель авто не выдержал, вышел из машины и избил нападавшего.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть