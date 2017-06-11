В Кельне задержаны трое пассажиров самолета из-за подозрительного разговора

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Кельн, 11 июня. Немецкая полиция задержала трех пассажиров самолета авиакомпании EasyJet, совершившего экстренную посадку в аэропорту Кельн/Бонн из-за подозрительного разговора.

Сообщается, что воздушное судно, выполнявшее рейс из Любляны в Лондон, было вынуждено совершит посадку в Германии, так как один из пассажиров стал утверждать, что слышал слово «бомба» в самолете.

Отмечается, что три подозрительных лица были временно арестованы федеральной полицией и переданы в полицию Кельна. Допрос продлился до ночи, в то время как остальные пассажиры, опрошенные на месте, смогли продолжить полет, говорится в материале Газеты.ру.