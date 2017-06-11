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Весь мир
Пентагон подтвердил гибель трех военнослужащих в Афганистане

Пентагон подтвердил гибель трех военнослужащих в Афганистане

5:20  11 Июня 2017
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Пентагон подтвердил гибель трех военнослужащих в Афганистане

Вашингтон, 11 июня. Пресс-служба министерства обороны США сообщила, что в Афганистане погибли трое американских военнослужащих.

«Трое американских солдат были убиты на востоке Афганистана», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что еще один солдат Вооруженных сил США был ранен и эвакуирован для оказания медицинской помощи.

В Пентагоне подчеркнули, что ведомство уже начало расследование произошедшего, говорится в материале Газеты.ру.

Ирина Новикова
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