МВД назвало основные причины угона автомобилей в России
Москва, 11 июня. Главное управление уголовного розыска МВД РФ сообщило восемь главных причин похищения автомобилей.
Сообщается, что самым простым и распространенным случаем угона является хищение автомобиля и его дальнейшая легализация под видом «двойника». Далее следует угон с изменением идентификационных обозначений под данные машины, получившей «тотальные» повреждения в результате ДТП, или воздействия стихии, либо под старую машину.
Третьей причиной является угон автомобиля для разбора на запчасти. Четвертой назван угон автомобиля для смены его идентификационных обозначений и таможенного оформления. Также называется кража для вывоза за рубеж.
Угоняют автомобили и с целью получения вознаграждения за его возвращение. Также автомобили похищают с целью сдачи на металлолом. Восьмая причина— угон с целью мошенничества.