МВД назвало основные причины угона автомобилей в России

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Москва, 11 июня. Главное управление уголовного розыска МВД РФ сообщило восемь главных причин похищения автомобилей.

Сообщается, что самым простым и распространенным случаем угона является хищение автомобиля и его дальнейшая легализация под видом «двойника». Далее следует угон с изменением идентификационных обозначений под данные машины, получившей «тотальные» повреждения в результате ДТП, или воздействия стихии, либо под старую машину.

Третьей причиной является угон автомобиля для разбора на запчасти. Четвертой назван угон автомобиля для смены его идентификационных обозначений и таможенного оформления. Также называется кража для вывоза за рубеж.

Угоняют автомобили и с целью получения вознаграждения за его возвращение. Также автомобили похищают с целью сдачи на металлолом. Восьмая причина— угон с целью мошенничества.