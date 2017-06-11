Сына Каддафи выпустили из ливийской тюрьмы

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Триполи, 11 июня. Вооруженная группировка «Абу Бакр ас-Сиддик», сообщила, что сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам Каддафи — выпущен на свободу в ливийском городе Зинтан.

Сообщается, что освобождение сына бывшего ливийского лидера была выполнено «в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией», говорится в материале Газеты.ру.

«Мы подтверждаем, что он покинул Зинтан с момента его освобождения — в 14-й день Рамадана», — отмечается в заявлении группировки, удерживавшей его ранее.

«Теперь после выхода инженера Сейф аль-Ислама мир в ближайшие несколько дней ждут большие сюрпризы», — сказал родственник Каддафи.