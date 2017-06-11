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Происшествия
Соседи «кратовского стрелка» рассказали ФАН подробности бойни

Соседи «кратовского стрелка» рассказали ФАН подробности бойни

4:07  11 Июня 2017
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Соседи «кратовского стрелка» рассказали ФАН подробности бойни

Кратово (Московская область), 11 июня. Соседи «кратовского стрелка» рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей подробности инцидента, а также описали отноношения с нападавшим.

Николай, сосед, с трудом находит слова, чтобы описать то, что видел. «Я стоял с Виктором плечом к плечу. Вдруг выстрел. Я не знал, что умею так быстро бегать. По звуку выстрела понял сразу, что ранение в грудь насквозь». По его словам, стрелок сначала стрелял дробью, потом пулями, потом кидал гранаты. Сначала он поджег сарай, после этого сгорел весь дом. 

Соседи «кратовского стрелка» рассказали ФАН подробности бойни

Людмила, соседка, приютила тех, кто жил в сгоревшем доме вместе со стрелком и его матерью. Рассказывает: «С Игорем и его матерью Светланой знакома давно, но общаемся очень мало. Они не словоохотливые. Светлана, 70-ти летняя женщина, но на удивление ухоженная, хрупкая, миловидная женщина. Не видела ее с прошлого года».

По словам женщины, стрелок много лет работал в МЧС и «занимался копательством». Так женщина обьясняет наличие у стрелка 24 гранат, которые он запустил на улицу. Об этом она услышала от следователя в момент, когда к ним в дом приходили дознаватели.

Соседи «кратовского стрелка» рассказали ФАН подробности бойни

Ирина: «Месяц назад Игорь (стрелок. — Прим. ФАН) деревья рубил у себя на участке и провода нам все порвал. Вся улица сидела без света». Это была первая странная выходка соседа. Ирина предполагает, что это можно расценить как первые звонки проявление сумасшествия с его стороны. 

На данный момент Ирина приютила у себя дома двоих жителей сгоревшего дома. «В одноэтажном доме было несколько квартир, в которых жили родственники. У меня дома Людмила, она лежит, ей плохо, я вызвала скорую. Она не может поверить в то, что у нее убили мужа (Виктора. — Прим. ФАН)». Также у нее в доме сын пары Андрей. Сегодня он потерял отца. Семья осталась без крова.

Анастасия Алексеева
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