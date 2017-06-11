Соседи «кратовского стрелка» рассказали ФАН подробности бойни

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Кратово (Московская область), 11 июня. Соседи «кратовского стрелка» рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей подробности инцидента, а также описали отноношения с нападавшим.

Николай, сосед, с трудом находит слова, чтобы описать то, что видел. «Я стоял с Виктором плечом к плечу. Вдруг выстрел. Я не знал, что умею так быстро бегать. По звуку выстрела понял сразу, что ранение в грудь насквозь». По его словам, стрелок сначала стрелял дробью, потом пулями, потом кидал гранаты. Сначала он поджег сарай, после этого сгорел весь дом.

Людмила, соседка, приютила тех, кто жил в сгоревшем доме вместе со стрелком и его матерью. Рассказывает: «С Игорем и его матерью Светланой знакома давно, но общаемся очень мало. Они не словоохотливые. Светлана, 70-ти летняя женщина, но на удивление ухоженная, хрупкая, миловидная женщина. Не видела ее с прошлого года».

По словам женщины, стрелок много лет работал в МЧС и «занимался копательством». Так женщина обьясняет наличие у стрелка 24 гранат, которые он запустил на улицу. Об этом она услышала от следователя в момент, когда к ним в дом приходили дознаватели.

Ирина: «Месяц назад Игорь (стрелок. — Прим. ФАН) деревья рубил у себя на участке и провода нам все порвал. Вся улица сидела без света». Это была первая странная выходка соседа. Ирина предполагает, что это можно расценить как первые звонки проявление сумасшествия с его стороны.

На данный момент Ирина приютила у себя дома двоих жителей сгоревшего дома. «В одноэтажном доме было несколько квартир, в которых жили родственники. У меня дома Людмила, она лежит, ей плохо, я вызвала скорую. Она не может поверить в то, что у нее убили мужа (Виктора. — Прим. ФАН)». Также у нее в доме сын пары Андрей. Сегодня он потерял отца. Семья осталась без крова.