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Джонсон поддержал Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании

Джонсон поддержал Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании

4:01  11 Июня 2017
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Джонсон поддержал Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании

Лондон, 11 июня. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что поддерживает Терезу Мэй в качестве премьер-министра страны.

«Ерунда Mail on Sunday — я поддерживаю Терезу Мэй. Давайте продолжим работать», — написал глава британского МИДа в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Джонсон готовится посостязаться за кресло премьера.

Напомним, что в четверг, 8 июня, в Великобритании прошли парламентские выборы. По их итогам Консервативная партия, поддерживаемая Мэй, получила всего 318 мандатов, сообщала Газета.ру.

 

Ирина Новикова
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