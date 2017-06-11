Джонсон поддержал Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании

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Лондон, 11 июня. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что поддерживает Терезу Мэй в качестве премьер-министра страны.

«Ерунда Mail on Sunday — я поддерживаю Терезу Мэй. Давайте продолжим работать», — написал глава британского МИДа в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Джонсон готовится посостязаться за кресло премьера.

Напомним, что в четверг, 8 июня, в Великобритании прошли парламентские выборы. По их итогам Консервативная партия, поддерживаемая Мэй, получила всего 318 мандатов, сообщала Газета.ру.