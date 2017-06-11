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Россия
Полиция обыскивает дом политика Мальцева в Подмосковье

Полиция обыскивает дом политика Мальцева в Подмосковье

3:39  11 Июня 2017  /обновлено: 3:40  11 Июня 2017
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Полиция обыскивает дом политика Мальцева в Подмосковье

Москва, 11 июня. Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что правоохранители проводят обыск в доме политика Вячеслава Мальцева в подмосковном Лохино.

Сообщается, что обыск проводится в рамках дела о нападении на полицейских на несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы.

«В настоящее время там задержан Алексей Политиков. По моим данным, будет допрос, а затем избрание меры пресечения», — отметил адвокат.

По предварительным данным, сам Мальцев задержан и доставлен в РОВД Одинцово.

Напомним, что ранее Мальцев был на 15 суток арестован за неповиновение полиции на несанкционированной акции в столице.

Ирина Новикова
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