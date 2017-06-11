Сирия: источники сообщили об уничтожении силами коалиции двух машин сирийской армии

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 11 июня. Источники сообщили, что коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ) уничтожила два транспортных средства сирийской правительственной армии вблизи Ракки.

Сообщается, что авиационные удары коалиции по силам сирийской армии были нанесены по конвою к западу от Ракки в деревне Рамтан.

В свою очередь, представитель коалиции опроверг нападения на правительственные силы вблизи Ракки.

«Эти заявления необоснованны. Коалиция не наносила ударов по проправительственным силам вблизи Ракки», — отметил источник в антиигиловской коалиции.

AlDorar's sources confirm Coalition destroyed 2vehicles of Assad forces, in bombing of a convoy, S of Rumthan in W countryside of Raqqa — AlDorarAlShamia_NEWS (@AlDorarAlShamia) June 10, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.