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Новости Сирии
Сирия: источники сообщили об уничтожении силами коалиции двух машин сирийской армии

Сирия: источники сообщили об уничтожении силами коалиции двух машин сирийской армии

3:26  11 Июня 2017
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Сирия: источники сообщили об уничтожении силами коалиции двух машин сирийской армии

Дамаск, 11 июня. Источники сообщили, что коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ) уничтожила два транспортных средства сирийской правительственной армии вблизи Ракки.

Сообщается, что авиационные удары коалиции по силам сирийской армии были нанесены по конвою к западу от Ракки в деревне Рамтан.

В свою очередь, представитель коалиции опроверг нападения на правительственные силы вблизи Ракки.

«Эти заявления необоснованны. Коалиция не наносила ударов по проправительственным силам вблизи Ракки», — отметил источник в антиигиловской коалиции.

* Организация запрещена на территории РФ.

Ирина Новикова
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