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Новости Сирии
Сирия: российские офицеры раздали гумпомощь инвалидам в Латакии

Сирия: российские офицеры раздали гумпомощь инвалидам в Латакии

3:04  11 Июня 2017
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Сирия: российские офицеры раздали гумпомощь инвалидам в Латакии

Латакия, 11 июня. Российские военнослужащие в субботу раздали гуманитарную помощь инвалидам в сирийской Латакии.

Сообщается, что члены Общества инвалидов Латакии получили мешки с продуктами питания и лекарствами. Отмечается, что в целом было роздано более 250 пакетов риса, муки, сахара и мясных консервов, и препаратов первой необходимости.

Отмечается также, что врачи из российской специальной медицинской службы оказали квалифицированную медицинскую помощь примерно 50 мирным жителям.

Ирина Новикова
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