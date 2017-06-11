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Происшествия
«Кратовский стрелок» использовал оружие времен ВОВ, выкопанное в лесу

«Кратовский стрелок» использовал оружие времен ВОВ, выкопанное в лесу

2:51  11 Июня 2017
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«Кратовский стрелок» использовал оружие времен ВОВ, выкопанное в лесу

Москва, 11 июня. Предполагаемый убийца четырех человек в поселке Кратово Раменского района Московской области использовал оружие времен Великой Отечественной войны. Таковы предварительные данные следствия.

Установлено, что стрелок незаконно выкапывал оружие в лесу, а затем модифицировал его.

Ранее один из жителей поселка Кратово поделился своими впечатлениями о личности стрелка.

Как сообщила Газета.ru, спецоперация в Кратове завершена.

Сергей Свазовский
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