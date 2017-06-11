«Кратовский стрелок» использовал оружие времен ВОВ, выкопанное в лесу
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Москва, 11 июня. Предполагаемый убийца четырех человек в поселке Кратово Раменского района Московской области использовал оружие времен Великой Отечественной войны. Таковы предварительные данные следствия.
Установлено, что стрелок незаконно выкапывал оружие в лесу, а затем модифицировал его.
Ранее один из жителей поселка Кратово поделился своими впечатлениями о личности стрелка.
Как сообщила Газета.ru, спецоперация в Кратове завершена.
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