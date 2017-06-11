Британский премьер назначила нового главу аппарата

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Лондон, 11 июня. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй назначила новым руководителем своего аппарата бывшего депутата от Консервативной партии Гэвина Боруэлла.

Сообщается, что Боруэлл сменит на этом посту Ника Тимоти и Фиону Хилл, отправленных в отставку после неудачной предвыборной кампании правящей Консервативной партии, итогом которой стала потеря парламентского большинства в Палате общин британского парламента.

Ранее Газета.ру сообщила, что Мэй пришлось заключить союз с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии для того, чтобы получить от них 10 мандатов и большинство при голосовании в парламенте.