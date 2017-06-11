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Весь мир
Число пострадавших от наезда у вокзала в Амстердаме увеличилось до восьми

Число пострадавших от наезда у вокзала в Амстердаме увеличилось до восьми

2:32  11 Июня 2017
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Число пострадавших от наезда у вокзала в Амстердаме увеличилось до восьми

Амстердам, 11 июня. В результате наезда автомобиля на толпу у центрального автовокзала Амстердама в Голландии пострадали как минимум восемь человек. Об этом сообщила полиция Нидерландов.

Уточняется, что состояние двоих пострадавших оценивается медиками как тяжелое. К настоящему моменту не установлено, имел ли место умысел водителя, или происшествие стало следствие трагической случайности.

Накануне Газета.ru сообщала о наезде автомобиля на людей возле вокзала в Амстердаме.

Сергей Свазовский
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