Житель Кратово рассказал о характере стрелка

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Москва, 11 июня. Подозреваемый в расстреле людей в поселке Кратово Раменского района Московской области не был склонен к агрессии. Об этом рассказал один из местных жителей.

Он также отметил, что «кратовский стрелок» по характеру был довольно замкнутым человеком. Будущий убийца ухаживал за своей больной матерью, которая практически не ходила.

Накануне стало известно, что у подозреваемого в расстреле людей в Кратово ранее не было проблем с законом.