Сирия: беженцы начали возвращаться в Западный Каламун после заключения перемирия

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Дамаск, 11 июня. Более ста сирийских семей вернулись в города Аль-Туфайль и Арсал Аль-Вард в Западном Каламуне из ливанских лагерей беженцев.

Сообщается, что их возвращение стало возможным в результате переговоров между группировками «Хезболла» и «Хайят Тахрир Аль-Шам» (сирийское отделение запрещенной в РФ «Аль-Каиды») и подписанного соглашения, согласно которому джихадисты должны переместиться в северную Сирию.

Отмечается, что в ближайшее время дни ожидается возвращение большого числа беженцев.

Ранее Газета.ру сообщала, что военные армии Сирии достигли границы с Ираком к северо-востоку от района Ат-Танфа.