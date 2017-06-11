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Установлена хронология стрельбы в Кратово

Установлена хронология стрельбы в Кратово

1:51  11 Июня 2017
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Установлена хронология стрельбы в Кратово

Кратово, 11 июня. Корреспондент ФАН сообщает, что стала известна хронология стрельбы, устроенной в подмосковном Кратово в субботу.

Сообщается, что первой жертвой стрелка стал сотрудник автосервиса Дмитрий Соловьев. Седом убийца застрелил Константина Лебедева, которого весьма уважали в Жуковском.

Следом от рук стрелка пострадал житель Таджикистана, проходивший мимо и получивший ранение в ногу. Последней пострадала женщина, получившая ранение в грудь. Раненых забрали прибывшие бригады скорой помощи.

Также стало известно, что преступник жил в Кратово с самого рождения.Установлена хронология стрельбы в Кратово

Ирина Новикова
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