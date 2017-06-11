Шесть российских рок-групп внесены в базу «Миротворца»

В Избранное

Скопировать

Киев, 11 июня. Шесть российских рок-групп попали в базу украинского сайта «Миротворец».

Сообщается, что музыканты групп «Кукрыниксы», «Черный кофе», «Декабрь», «Ногу свело!», «АукцЫон» и «Калинов мост» внесены в базу за незаконную концертную деятельность на территории Крыма.

Артистам предъявлено обвинение в сознательном нарушении государственной границы, участии в мероприятиях в Крыму и отрицании агрессии РФ.

Напомним, что в базу «Миротворца» внесено уже несколько десятков российских музыкантов, актеров, режиссеров и прочих деятелей культуры.