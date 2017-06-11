Шесть российских рок-групп внесены в базу «Миротворца»
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Киев, 11 июня. Шесть российских рок-групп попали в базу украинского сайта «Миротворец».
Сообщается, что музыканты групп «Кукрыниксы», «Черный кофе», «Декабрь», «Ногу свело!», «АукцЫон» и «Калинов мост» внесены в базу за незаконную концертную деятельность на территории Крыма.
Артистам предъявлено обвинение в сознательном нарушении государственной границы, участии в мероприятиях в Крыму и отрицании агрессии РФ.
Напомним, что в базу «Миротворца» внесено уже несколько десятков российских музыкантов, актеров, режиссеров и прочих деятелей культуры.
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