Сирия: курды заняли новые позиции у кладбища в Ракке
В Избранное
Дамаск, 11 июня. Сирийские демократические силы (SDF) взяли под контроль кладбище на северо-восточном периметре города Ракка. Кроме того, курдам удалось захватить электрическую подстанцию.
Сообщается, что кровопролитные столкновения в Ракке продолжаются.
Ранее стало известно, что силы запрещенной в России организации «Исламское государство»* были зажаты сирийскими правительственными войсками и SDF в Ракке.
* Организация запрещена на территории РФ.
Комментарии