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Весь мир
Сирия: курды заняли новые позиции у кладбища в Ракке

Сирия: курды заняли новые позиции у кладбища в Ракке

1:11  11 Июня 2017
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Сирия: курды заняли новые позиции у кладбища в Ракке

Дамаск, 11 июня. Сирийские демократические силы (SDF) взяли под контроль кладбище на северо-восточном периметре города Ракка. Кроме того, курдам удалось захватить электрическую подстанцию.

Сообщается, что кровопролитные столкновения в Ракке продолжаются.

Ранее стало известно, что силы запрещенной в России организации «Исламское государство»* были зажаты сирийскими правительственными войсками и SDF в Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.

Cергей свазовский
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