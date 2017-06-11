Сирия: курды заняли новые позиции у кладбища в Ракке

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 11 июня. Сирийские демократические силы (SDF) взяли под контроль кладбище на северо-восточном периметре города Ракка. Кроме того, курдам удалось захватить электрическую подстанцию.

Сообщается, что кровопролитные столкновения в Ракке продолжаются.

Ранее стало известно, что силы запрещенной в России организации «Исламское государство»* были зажаты сирийскими правительственными войсками и SDF в Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.