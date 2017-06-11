Пользователи соцсетей высмеяли Порошенко и его «таймер безвиза»

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Киев, 11 июня. Пользователи социальных сетей эмоционально откликнулись на запуск президентом Украины Петром Порошенко символического «таймера безвиза», отсчитывающего последние 12 часов до вступления в силу безвизового режима с Европейским союзом.

Часть пользователей сочла, что с введением безвизового режима все жители Украины эмигрируют. По мнению других, Евросоюз потребует от Киева поделиться безвизом с Крымом и Донбассом.

«Потом таймер снова в минус уйдет?» — задумался пользователь под ником @Maks_Chepay.

«И помни, Золушка: в полночь украинский паспорт превратится в тыкву», — заявил Порошенко», — добавил он же.

«В связи с приближением безвиза возник вопрос: а можно, пока не поздно, поменять его на горячую воду?» — пошутил Vyacheslav Chechilo.

«Завтра начинает работать #безвиз. Кто куда НЕ поедет?» — поинтересовался @undergroundstdp.