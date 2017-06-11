В ОП предлагают установить медицинский контроль за владельцами оружия

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Москва, 11 июня. Председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России Антон Цветков предложил установить медицинский контроль над лицами, которые получили разрешение на оружие.

Цветков отметил, что за короткий промежуток времени в России произошли сразу две трагедии, связанные с применением оружия гражданскими лицами.

Жертвами электрика из Тверской области стали девять человек. «Стрелок из Кратово» лишил жизней четырех людей.

Контроль за владельцами оружия следует усилить, — убежден Цветков.

Накануне стало известно о самоубийстве подозреваемого в расстреле четырех людей в поселке Кратово.