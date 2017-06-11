Глава МИД Катара заявил, что не просил Путина помочь с кризисом

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Доха, 11 июня. Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что не обращался к Москве с просьбой помочь в разрешении дипломатического кризиса.

В опубликованном в газете «Ведомости» интервью политик объяснил, что его визит в Москву не связан с просьбой оказать помощь в разрешении кризиса.

«У нас хорошие отношения с Москвой в разных сферах, поэтому важно объяснить нашим русским друзьям нашу позицию. Наш эмир говорил с Владимиром Путиным, как только кризис начался, а сегодня мы просто подтвердили и свою позицию, и свою убежденность в том, что только диалог поможет нам разрешить кризис», — рассказал министр иностранных дел Катара.

Он отметил, что несмотря на имеющиеся отношения, позиция Катара и России на ситуацию в Сирии кардинально отличается.