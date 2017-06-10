Сирия: конвой подкрепления ИГИЛ двигается в направлении Дейр-эз-Зор

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Дамаск, 10 июня. Большой конвой подкрепления запрещенной в России организации «Исламское государство» замечен на подступах к сирийскому городу Дейр-эз-Зор.

Видео с места передвижения колонны попало в сеть Интернет. На записи видно, что ряд легковых и грузовых автомобилей двигается под флагами ИГИЛ*.

Ранее сирийским правительственным войскам и ополчению удалось отразить наступление боевиков «Исламского государства»* на подступах к Дейр-эз-Зору.

* Организация запрещена на территории РФ.