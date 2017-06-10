Пассажиров самолета в Кельне эвакуировали из-за подозрительного разговора

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Кельн, 10 июня. Пассажиров самолета в аэропорту Кельна эвакуировали за несколько минут до запланированного времени вылета. Об этом сообщает Express.

Причиной эвакуации послужил разговор пассажиров, который сочли подозрительным другие пассажиры воздушного судна. Они покинули самолет и поделились своими опасениями с правоохранителями.

После проверки багажа самолет со значительным опозданием все же отправился в Майорку.

Ранее сообщалось об инциденте в аэропорту Внуково.